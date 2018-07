Sergio Marchionne malato da oltre un anno

Come è morto Sergio Marchionne?/ Ultime notizie - Ospedale Zurigo : “malato da oltre un anno - media tendenziosi” : Sergio Marchionne, Come è morto l'ex ad di Fca: Ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Sergio Marchionne - l’ospedale di Zurigo : “In cura da noi da più di un anno” : A 24 ore dalla morte di Sergio Marchionne iniziano a trapelare i primi dettagli sulla malattia dell’ex manager Fiat. L’Ospedale Universitario di Zurigo – totalmente abbottonato durante la gestione della degenza – ha fatto sapere che “da oltre un anno” l’ad Fca “si recava a cadenza regolare” nell’istituto “per curare una grave malattia”. Intanto il titolo Fca rialza la testa ...

F1 Ungheria : Ferrari a lutto per Sergio Marchionne : BUDAPEST - Kimi Raikkonen non parteciperà alla conferenza stampa del giovedì che precede il Gp di Ungheria in segno di lutto, così come Maurizio Arrivabene farà per quella dei team principal. La ...

Sergio Marchionne - come è morto/ Ultime notizie - funerali privati : Andrea Agnelli - “continua a illuminare” : È morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile: parla il suocero, "era malato da un anno. Se si fosse operato in Italia.."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Ungheria - il lutto Ferrari per Sergio Marchionne : Gli uomini della scuderia Ferrari prenderanno parte al weekend della Formula 1 nel GP d'Ungheria con il lutto al braccio dopo la morte del numero uno di Fca e presidente della scuderia di Maranello ...

Sergio Marchionne - l’unico che riuscì a immaginare una Formula 1 senza Ferrari : Volevo condividere con voi lettori del mio blog questo racconto ed auspicio di un amico e collega con cui quotidianamente condivido la passione e la professione di cronista e commentatore di Formula 1, Francesco Svelto. Abbiamo avuto in passato, e forse anche oggi, visioni critiche su alcune scelte fatte da Marchionne nel corso della sua lunga gestione ma allo stesso tempo va dato al Manager anche il giusto merito per quanto economicamente in ...

Chi sono i figli di Sergio Marchionne - Alessio Giacomo e Jonathan Tyler : Non era solamente uno dei più grandi manager italiani, Sergio Marchionne: era anche un uomo profondamente innamorato della sua famiglia. A cominciare dai suoi figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler. Due nomi che rendono omaggio l’uno alle sue origini italiane, l’altro a quel Canada in cui si trasferì quando aveva solo 14 anni. Della vita privata di Marchionne, per la verità, si sa pochissimo. E dei due figli ancora meno. Nati dal ...

Addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

Sergio Marchionne : l'amore per Manuela Battezzato e la famiglia : Non erano note ai più le sfaccettature della vita privata di Sergio Marchionne, anzi ai media era quasi sconosciuto il nome della sua compagna da 6 anni, la signora Manuela. Di cognome Battezzato, la 47enne compagna del supermanager lavorava come lui in Fca [VIDEO], ed era proprio negli uffici della comunicazione dove lei lavorava che lo aveva incrociato. Prima di incontrarla, Marchionne era sposato con la signora Orlandina, la madre dei suoi ...

Funerali privati per Sergio Marchionne : Perseverando nella decisione di mantenere riservato il dolore per la perdita di Sergio Marchionne, deceduto nella clinica universitaria [VIDEO] di Zurigo, anche i Funerali saranno celebrati alla presenza solo di familiari e qualche amico, lontano da fotografi e telecamere. E’ questo quanto emerge nelle prime ore dopo il decesso dell’ex amministratore delegato di FCA, ricoverato dal 28 giugno per un intervento alla spalla destra e deceduto per ...

Formula 1 - GP Ungheria : Ferrari - bandiera a mezz'asta a Budapest per Sergio Marchionne : Sarà un weekend molto difficile per la Ferrari dopo la morte dell'ex amministratore delegato e presidente Sergio Marchionne . La Rossa, dopo i problemi di Vettel in Germania e il terzo posto di ...

COME È MORTO Sergio MARCHIONNE/ Ultime notizie - “doppio arresto cardiaco” : Lapo Elkann - “gli sono grato” : È MORTO SERGIO MARCHIONNE: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile: parla il suocero, "era malato da un anno. Se si fosse operato in Italia.."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:06:00 GMT)

Sergio Marchionne e la verità sulla malattia : «La spalla e l'embolia cerebrale» - cosa l'ha ucciso : Sergio Marchionne è morto ieri all'età di 66 anni, protetto da quella riservatezza che ha caratterizzato tutta la sua vita. Un alto livello di privacy è stato garantito anche dalla clinica di Zurigo ...

Morto Sergio Marchionne - il ricordo di Donald Trump : “Tra i più brillanti dall’era Ford” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio a Sergio Marchionne dedicandogli un tweet in cui lo ha definito tra gli uomini "più brillanti e di successo dall'era di Herny Ford", tra i più famosi manager dell'industria automobilistica a stelle e strisce: "Sentiremo davvero tutti la sua mancanza".Continua a leggere