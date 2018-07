Sergio Marchionne | la voce sul luogo in cui sarà sepolto | gli indizi che portano in

“Vi spieghiamo cosa è successo” : l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio Marchionne : I social sono ancora pieni di post che ricordano Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore ...

Sergio Marchionne malato da oltre un anno : Teleborsa, - Sergio Marchionne "da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia". Lo precisa l' Ospedale Universitario di Zurigo dove l'ex A.D. di ...

Sergio Marchionne - l'ultimo mistero sull'eredità : a chi andrà il tesoro inestimabile : L'eredità di Sergio Marchionne è il nuovo, triste mistero dell'ex Ceo di Fiat Chrysler scomparso giovedì in Svizzera a 66 anni, dopo un'agonia fulminante. Un tesoro accumulato in 14 anni di lavoro ...

Sergio Marchionne - l’ospedale di Zurigo : “In cura da noi da più di un anno” : A 24 ore dalla morte di Sergio Marchionne iniziano a trapelare i primi dettagli sulla malattia dell’ex manager Fiat. L’Ospedale Universitario di Zurigo – totalmente abbottonato durante la gestione della degenza – ha fatto sapere che “da oltre un anno” l’ad Fca “si recava a cadenza regolare” nell’istituto “per curare una grave malattia”. Intanto il titolo Fca rialza la testa ...

F1 Ungheria : Ferrari a lutto per Sergio Marchionne : BUDAPEST - Kimi Raikkonen non parteciperà alla conferenza stampa del giovedì che precede il Gp di Ungheria in segno di lutto, così come Maurizio Arrivabene farà per quella dei team principal. La ...

Sergio Marchionne - come è morto/ Ultime notizie - funerali privati : Andrea Agnelli - “continua a illuminare” : È morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile: parla il suocero, "era malato da un anno. Se si fosse operato in Italia.."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Sergio Marchionne - l’unico che riuscì a immaginare una Formula 1 senza Ferrari : Volevo condividere con voi lettori del mio blog questo racconto ed auspicio di un amico e collega con cui quotidianamente condivido la passione e la professione di cronista e commentatore di Formula 1, Francesco Svelto. Abbiamo avuto in passato, e forse anche oggi, visioni critiche su alcune scelte fatte da Marchionne nel corso della sua lunga gestione ma allo stesso tempo va dato al Manager anche il giusto merito per quanto economicamente in ...

Chi sono i figli di Sergio Marchionne - Alessio Giacomo e Jonathan Tyler : Non era solamente uno dei più grandi manager italiani, Sergio Marchionne: era anche un uomo profondamente innamorato della sua famiglia. A cominciare dai suoi figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler. Due nomi che rendono omaggio l’uno alle sue origini italiane, l’altro a quel Canada in cui si trasferì quando aveva solo 14 anni. Della vita privata di Marchionne, per la verità, si sa pochissimo. E dei due figli ancora meno. Nati dal ...