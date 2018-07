Sergio Marchionne e la verità sulla malattia | «La spalla e l' embolia cerebrale» | cosa

Morto Sergio Marchionne - il ricordo di Donald Trump : “Tra i più brillanti dall’era Ford” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio a Sergio Marchionne dedicandogli un tweet in cui lo ha definito tra gli uomini "più brillanti e di successo dall'era di Herny Ford", tra i più famosi manager dell'industria automobilistica a stelle e strisce: "Sentiremo davvero tutti la sua mancanza".Continua a leggere

Sergio Marchionne raccontato in 9 aneddoti : 'Credo che nemmeno lui riuscisse a immaginarsi pensionato'. Le prime tre pagine di Repubblica di oggi sono dedicate a Sergio Marchionne, morto il 25 luglio a 66 anni in un ospedale universitario di

Funerali privati per Sergio Marchionne : L'ultimo saluto a Sergio Marchionne, deceduto ieri nella clinica in Svizzera in cui era ricoverato da qualche settimana, non sarà pubblico. La famiglia dell'ex amministratore delegato di FCA ha deciso di voler fare tutto in forma strettamente privata, senza divulgare il luogo e la data della cerimonia funebre, che potrebbe tenersi in Svizzera, dove Marchionne viveva alle porte di Losanna, o a Chieti, sua città natale.FCA, invece, ha ...

Sergio Marchionne - parla il papà di Manuela Battezzato - compagna del manager : "La sua salute zoppicava da un anno - ma questo doveva essere un intervento semplice" : "doveva essere un intervento semplice. Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette, invece di andare in Svizzera. Forse non era nella condizione di affrontare un'operazione". A parlare, questa volta, è Pier Luigi Battezzato, il padre di Manuela, la compagna di Sergio Marchionne. Al Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato l'ultimo periodo, la salute zoppicante del genero, la persona straordinaria che era. E ...

Muore Sergio Marchionne : da manager a presidente - lascia un grande vuoto : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti lo scorso giugno, è venuto a mancare presso l'ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove si trovava ricoverato in stato di terapia intensiva da quasi un mese per un'operazione alla spalla. L'ultima apparizione pubblica del presidente della Ferrari e top manager del gruppo Fca era stata appena 2 giorni prima di essere ricoverato: a Roma, nella capitale, aveva partecipato alla consegna all'arma dei ...

Sergio Marchionne - il segreto più privato : perché si innamorò di Manuela Battezzato : tre pacchetti al giorno, da intervallare ai suoi mille interessi extra-professionali, se così si può dire: la Ferrari , i Gran Premi da vivere nel box, la Juventus , i giornali del mondo Agnelli.

Sergio Marchionne e quel tesoretto personale da mezzo miliardo racimolato in Borsa scommettendo su se stesso : Di lui si è detto più volte della sua grande capacità manageriale, ma anche e soprattutto della sua abilità in campo finanziario. Perché la vecchia Fiat si è salvata non solo per lo sbarco in terra americana, ma per la maestria di Sergio Marchionne nel condurre in porto le operazioni finanziarie che hanno consentito a Fca di internazionalizzarsi. È infatti riuscito prima a svincolarsi dall’abbraccio (penalizzante) con GM e poi a contrattare al ...

Addio a Sergio Marchionne : il manager filoso e globale : Studi in Canada , tre lauree in filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration, domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli

Fernando Alonso saluta Sergio Marchionne con un tweet : La morte di Sergio Marchionne è stata parecchio sentita nel mondo automobilistico e in Formula 1 visto che ha partecipato attivamente con la sua Ferrari . Fernando Alonso , pilota automobilistico spagnolo attualmente nella scuderia F1 di McLaren, ha deciso di ...

Altavilla : «I miei 14 anni con Sergio tra lacrime e slanci» Marchionne : la compagna - i figli e l’amore per l’Italia : Parla il top manager Alfredo Altavilla, che ha lasciato il gruppo dopo la nomina di Mike Manley come ceo di Fca: «Sergio Marchionne era critico ed esigente ma anche capace di slanci affettuosi e sinceri»

Funerali Marchionne - la famiglia ha deciso : una cerimonia privata per l’ultimo saluto a Sergio : La famiglia ha pensato ad una cerimonia privata per i Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri a seguito di complicazioni dovute ad un intervento alla spalla destra Se ieri era solo un’indiscrezione, oggi è una certezza. I Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri, si terranno con una cerimonia privata, forse in Svizzera. È la Gazzetta dello Sport a dare l’indiscrezione, dopo la morte del ...

Morte di Sergio Marchionne - il retroscena sulla malattia : “sapeva di avere un sarcoma e di essere senza speranze” : Se n’è andato. L’ex a.d. di Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne, grande leader e indiscusso visionario, è deceduto oggi, all’età di 66 anni. Dopo aver risollevato le sorti della Fiat, è morto in un Ospedale a Zurigo, dove era ricoverato per un intervento alla spalla destra. Dubbi sulle reali cause della sua Morte. Tra le ipotesi più probabili quella di un sarcoma alla spalla di tipo invasivo, che lo aveva costretto a un ...

