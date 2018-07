Senza biglietto blocca la ripartenza del treno La Polizia denuncia un 40enne per

Foligno - viaggia Senza biglietto e minaccia il Capo treno : Foligno viaggiatore sorpreso senza biglietto, prima sputa sulla divisa del Capo treno e poi lo minaccia. E' in sintesi l'esito dell'ultima attività di repressione dei poliziotti della Sezione Polizia ...

Firenze - paura su un bus : autista aggredito da passeggero Senza biglietto : Un autista di un pullman è stato aggredito da un migrante: il ragazzo, senza biglietto, non voleva scendere: "Prima mi ha offeso in inglese, minacciando di uccidermi, poi ha iniziato a urlare e a battere la testa contro il finestrino", ha raccontato.Continua a leggere

Padova - senegalese Senza biglietto prende a pugni e morsi i controllori : Ha aggredito e mandato al pronto soccorso tre controllori dell'Aps di Padova. È accaduto questa mattina alla fermata del tram in Corso del Popolo dove uno dei controllori ha chiesto il biglietto a un paddeggero, un senegalese di 21 anni.Il giovane ha rifiutato di mostrare il suo titolo di viaggio e ha risposto alla richiesta del controllore prendendolo a morsi e a pugni sul petto. Poco dopo sono arrivati in soccorso del collega altri due addetti ...

Sul treno Senza biglietto - scappa e lancia sassi contro la polizia : Viaggiava in treno senza il biglietto. Alla richiesta del documento d'identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, un 25enne nigeriano ha rifiutato di farsi identificare e, all'arrivo del ...

Carpi - sale sul treno Senza pagare il biglietto : volano sberle e offese : Sono volate sberle ieri mattina alla stazione dei treni. A scatenare la bagarre tra un capotreno e un utente è stata la voglia di fare il viaggio a sbafo fino a Modena. E fino a quando non sono...

Viaggia Senza biglietto e aggredisce la capotreno : bulgaro arrestato : capotreno aggredita da un passeggero sprovvisto di biglietto. L'episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 10, a bordo del treno regionale Napoli Campi Flegrei-Salerno dove la donna stava ...

Mondiali - vola in Russia Senza biglietto : Il fato sembrava essere venuto in suo soccorso quando ha incrociato Dan Howells, cronista del più importante evento calcistico al mondo per ITV, canale televisivo nato da un insieme di diverse reti ...

Roma - Atac sperimenta i tornelli nei bus sul “modello Londra” : sarà impossibile entrare Senza biglietto : tornelli in entrata sugli autobus di Roma e ingresso solo dalla porta anteriore. La Capitale prova a sperimentare il “modello Londra”, nel tentativo di abbattere il tasso di evasione sui mezzi di superficie, che viaggia intorno al 40%. Per farlo, Atac ha messo in strada da due settimane una vettura con un tornello in entrata, prima sulla linea periferica 669, poi sulla “navetta” 51 e, da lunedì, sulla centralissima linea 62, che dalla Stazione ...

In treno Senza biglietto - non vuole pagare né mostrare i documenti : denunciato : Sorpreso senza biglietto, non voleva né pagare la multa, né farsi identificare dal controllore. Per questo motivo il capo treno ha avvisato gli agenti della polizia ferroviaria di Ravenna che, all'...

Valdengo : Entrano in piscina Senza pagare il biglietto - arrivano i Carabinieri : Hanno provato ad entrare in piscina senza pagare il regolare biglietto d'ingresso ma sono stati scoperti dai gestori dell'impianto. Protagonisti dell'accaduto 4 minorenni che, nella giornata di sabato ...

Como - autisti di autobus picchiati da 4 immigrati/ Sul pullman Senza biglietto - Salvini : “Domani sarò da voi" : Como, autisti di autobus picchiati da 4 immigrati. Sul pullman senza biglietto, il Ministro dell'Interno Salvini: “Domani sarò da voi". E' accaduto nella serata di martedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:38:00 GMT)

Como - immigrati Senza biglietto aggrediscono controllori : Un gruppo di immigrati ha aggredito a calci e pugni due autisti del trasporto pubblico di Como.Gli extracomunitari hanno assalito i lavoratori dell"Asf dopo che questi, svolgendo semplicemente il proprio lavoro, hanno chiesto di mostrargli il regolare biglietto. Il tutto è avvenuto nella serata di martedì, attorno alle 20:30, in Piazza della Vittoria, in pieno centro città.Gli immigrati hanno tentato la fugaSaliti sull"autobus senza documento di ...

Reggio Emilia : sorpreso Senza biglietto - 17enne si getta dal finestrino del treno in corsa : È successo all'altezza di via Cavallo del comune di Guastalla: il minore, sotto gli occhi dei controllori che l'avevano sorpreso senza biglietto, è uscito dal finestrino che ha scavalcato gettandosi sui binari, approfittando del fatto che il treno aveva rallentato. È ferito ma non in pericolo di vita.Continua a leggere