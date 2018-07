Senato Salvini contestato in Aula da Pd ' Banda bassotti' ' Restituisci 49 milioni'

Taglio dei vitalizi : Salvini - ora i Senatori - chi vuol fare ricorso si vergogni : Matteo Salvini si augura che a breve dopo il Taglio dei vitalizi degli ex deputati vengano tagliati anche quelli dei senatori. Al suo arrivo alla festa della Lega a Barzago, il ministro dell'Interno a proposito degli ex senatori ha detto: "Penso e spero che in fretta avranno lo stesso trattamento equo" degli ex deputati. "Ci sono milioni di pensionati - ha sottolineato - che non arrivano a mille euro al mese e quindi non si ...

DI MAIO : "OGGI ABOLIAMO I VITALIZI" - OK DI SALVINI/ Il no del Senato - a rischio 1240 ex deputati : Di MAIO, vitalizi: ok di SALVINI, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:32:00 GMT)

"Conte sta bene?". L'interrogazione ironica del Senatore Pd Tommaso Cerno a Salvini e Di Maio : Venerdì mattina gli uffici del Senato si sono visti recapitare due paginette da protocollare. Un'interrogazione urgente, imbucata nella buca della posta dei due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Occorre rileggerla due volte. Perché il tono di quello che è un atto ufficiale del Parlamento italiano è provocatorio al punto tale da far dubitare per un attimo dell'autenticità del testo. È Tommaso ...

Mussolini : “Salvini? Nostro leader”. Su via per Almirante : “A Carlo Giuliani è dedicata aula del Senato”. Ma non è vero : “Salvini? È il Nostro leader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed ...

Salvini minimizza su suoi rapporti con Parnasi e sulla cena di Giorgetti. Renzi : 'Bonafede riferisca al Senato' : L'ironia del ministro dell'Interno: 'Mi autodenuncio, ho visto una partita con Parnasi, se ha sbagliato è giusto che paghi ma non sono un magistrato'. Renzi attacca il M5s: 'Noi garantisti, loro '...

Salvini conquista il Senato con l’oratoria sovranista e detta l’agenda economica : Quando, sollecitato dalla presidente del Senato, il ministro dell’Interno Matteo Salvini si alza nell’ovattata Aula di Palazzo Madama per dare il via alla sua informativa sulla vicenda della nave Aquarius, dai banchi della Lega parte un applauso. Si intensifica, coinvolge anche il M5S, e poi Fratelli d’Italia, che pure starebbe all’opposizione, poi...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Roma non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Salvini al Senato : "Sono stufo di questi morti di Stato" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Oltre a snocciolare numeri, ha anche fatto un discorso abbastanza accorato sul suo impegno a salvare donne e bambini, a offrire un futuro certo ai rifugiati "veri" e allo stesso tempo a combattere il business dell'immigrazione, che va dagli scafisti che partono con i gommoni già sgonfi perché sanno che poi qualcuno andrà a salvare i migranti, agli ...

Migranti - Salvini in Senato : «Senza scusa - per me Conte non vada a Parigi» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

##Salvini al Senato : parlo a nome popolo - aspetto scuse Francia : Roma, 13 giu. , askanews, 'Non siamo mai stati così centrali ed asoltati', ha sottolineato ancora il vicepremier. Ed ora 'se l'Europa c'è batta un colpo o taccia per sempre'. Lo ha dichiarato il ...

Matteo Salvini - cartelli Pd di protesta al Senato/ Video - "Non mi dà fastidio Macron - figurarsi questo" : Matteo Salvini, cartelli Pd di protesta al Senato. Video, il ministero dell'Interno replica col sorriso: "Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci questo"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:21:00 GMT)