Selvaggia Roma di Temptation Island | “Ecco perché non ho un padre”

Temptation Island : Selvaggia Roma svela la verità su suo padre : Selvaggia Roma di Temptation Island: il racconto sul padre Temptation Island, degno figlio di Uomini e Donne, ha il merito di aver dato vita a veri e propri personaggi televisivi. E’ il caso di Selvaggia Roma che nel giro di qualche mese, anche a distanza di un anno, è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Come dimenticare i suoi pianti, durante i falò, dove urlava al pc il nomignolo del suo fidanzato, tanto da farlo diventare il ...

Temptation Island - Selvaggia Roma contro Francesca : “Ti reputavo un’amica” : Temptation Island: perché Selvaggia Roma e Francesca Baroni hanno litigato? C’entra Sara Affi Fella A Selvaggia Roma di Temptation Island non sono piaciute le recenti dichiarazioni di Francesca Baroni. Quelle dove la fidanzata di Ruben Invernizzi difendeva Sara Affi Fella e attaccava Selvaggia e Camilla Mangiapelo. L’ex compagna di Lenticchio ha replicato su Instagram, dove […] L'articolo Temptation Island, Selvaggia Roma ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella e Nicola Panico torneranno insieme? Le parole di Lidia Vella e Selvaggia Roma : L'ex gieffina siciliana e l'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, concordano su un ritorno di fiamma tra Sara e Nicola.

Uomini e Donne : Selvaggia Roma e la rivincita su Sara Affi Fella : Selvaggia Roma ha la sua rivincita su Sara di Uomini e Donne Negli ultimi giorni Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati dopo una brevissima frequentazione della durata di due settimane circa. E proprio ieri Luigi Mastroianni ha vuotato il sacco a Uomini e Donne Magazine, rivelando anche un clamoroso retroscena, che ha lasciato tutti i fan senza parole. Cosa ha detto? Il giovane ha raccontato di aver passato ben 2 giorni in hotel ...

Temptation Island - Selvaggia Roma : "Sara Affi Fella forse ora tornerà con l'ex Nicola Panico" : Selvaggia Roma di Temptation Island si gode la sua rivincita, per il momento senza strafare. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio aveva incassato qualche critica social per le sue frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, conosciuta proprio nel reality estivo di Canale 5. Il 'fattaccio' risale allo scorso novembre quando Sara accettò la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono nonostante il freschissimo addio al ...

Sara Affi Fella torna con Nicola Panico? Le parole di Selvaggia Roma : Selvaggia Roma di Temptation Island commenta la rottura tra Sara e Luigi di Uomini e Donne Selvaggia Roma di Temptation Island si è presa la sua rivincita. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio era stata criticata da parecchi per le sue frecciatine a Sara Affi Fella. Ricordate? Era lo scorso novembre quando Maria De […] L'articolo Sara Affi Fella torna con Nicola Panico? Le parole di Selvaggia Roma proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni/ La verità sui social ma Selvaggia Roma gira il dito nella piaga.... : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché". I fan sono in attesa di scoprire cosa dirà Sara Affi Fella questa sera in diretta sui social ma, intanto, i volti noti di Uomini e donne e le stesse colleghe della scorsa edizione di Temptation Island sono pronte a prendere le parti dell'uno o dell'altro in questa storia.

Temptation Island 2018/ Le coppie : Valentina e Oronzo fanno scomodare Selvaggia Roma : Temptation Island 2018, oltre a Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne, altre due coppie si sono aggiunte a quelle ufficiali.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Selvaggia Roma di Temptation Island : frecciatina alla coppia formata da Valentina e Oronzo : Temptation Island, Selvaggia Roma lancia una frecciatina ad una delle nuove coppie del programma: l’ironia su Valentina e Oronzo Mancano meno di tre settimane all’inizio della nuova stagione di Temptation Island ma già sul web delle nuove coppie scelte per la trasmissione si parla tanto. In questo caso, però, a prendere la parola è un’ex […] L'articolo Selvaggia Roma di Temptation Island: frecciatina alla coppia formata ...

Teatro Romano - riesplode la sosta Selvaggia : La stagione estiva degli spettacoli fa riesplodere il problema del parcheggio selvaggio a Veronetta , in zona Teatro Romano. È accaduto con il concerto della cantante israeliana Noa, ma anche nelle scorse settimane in ...

Luigi Favoloso conquista la tentatrice : «Incontro segreto con Selvaggia Roma in un bar defilato» : MILANO ? Luigi Mario Favoloso è uscita dal Grande Fratello (eliminazione a parte) per riconquistare la sua ex, Nina Moric, che proprio in quella puntata aveva deciso di entrare nella...