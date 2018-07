Sei troppo grassa | non ti visito Ginecologa denunciata da una paziente a

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Una dottoressa si è rifiutata di visitarmi perché sono". Questa la disavventura capitata a una giovane madre di Chieti durante una visita ginecologica al consultorio dell'Asl, raccontata dal Messaggero. In lacrime, la ventisettenne ha chiamato i carabinieri:"Ho intenzione di andare fino in fondo: presenterò denuncia in caserma. Non è tollerabile quello che mi è successo. Sono arrivata al consultorio intorno alle 9.20. Quando è arrivato il mio turno, mi sono seduta di fronte alla dottoressa che ha subito reagito in modo stizzito: sei, non vedi che pancia hai? Come faccio io a visitarti? Non riuscirei a vedere l'utero. Devi scendere di peso. A quel punto mi ha fatto un'impegnativa per andare a eseguire un'ecografia da un privato"Un comportamento inaspettato e inopportuno, da parte di un medico specialista ambulatoriale ...