Sei mostre a Civitanova Alta | Popsophia profuma d' arte

Roma : Mostre e MuSei gratis il primo luglio : Roma – Anche il 1° luglio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle Mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima domenica del mese, ...

Roma : oggi muSei civici gratis per i residenti - tante mostre ed eventi : Come ogni prima domenica del mese anche il 3 giugno l’ingresso ai musei civici di Roma Capitale, con le mostre in corso e le iniziative ad hoc, è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Apertura gratuita anche per il vasto complesso archeologico, unico al mondo, costituito dai Fori Imperiali e dal Foro Romano. La giornata è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni ...

