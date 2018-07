Scuole all' estero | docenti e personale all' angolo | le indennità di sede stanno scomparendo

Municipio II : Nuovo look per le aree esterne alle Scuole : Roma – L’ingresso dell’Istituto Comprensivo Alfieri Lante della Rovere di via Tevere cambia look. Per la riapertura della scuola le bambine e i bambini troveranno un marciapiede Nuovo, ampio, comodo e sicuro. L’intervento prevede la riqualificazione e l’allargamento della pavimentazione nell’area esterna alla scuola e il rinnovamento dell’arredo urbano con l’installazione di nuovi parapedonali di ...

Educazione alla cittadinanza nelle Scuole : raccolta firme a Marina : Educazione alla cittadinanza, il Pd raccoglie firme per introdurla nelle scuole. Anche l’assessore all'Istruzione Iacono promuove l’iniziativa.

"La ragion d'essere delle Scuole svizzere all'estero"

Mobilità docenti : Scuole paritarie uguali alle statali : Sulla Mobilità dei docenti arrivano altre due vittorie dello Studio Legale BFI. Con due provvedimenti i tribunali di Napoli e Potenza decretano che le “scuole paritarie SONO uguali alle statali” e che svolgono entrambe servizio pubblico. Il tribunale di Napoli, con Ordinanza ex. art. 700 rg. 12166/18 ha disposto che “il sistema normativo cosi` delineato […] L'articolo Mobilità docenti: scuole paritarie uguali alle statali proviene da ...

Gattinara alunni da 10 alle Scuole medie

Amianto vicino alle Scuole - M5S : 'Orlando intervenga' : Approfondimenti Amianto, la strage invisibile: 'Ancora diffuso a Palermo tra scuole, ospedali e fabbriche' 5 luglio 2017 I sette portavoce di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo, Pasquale ...

Pescara - bimbi intossicati in mensa : sigilli all'azienda casearia che forniva le Scuole : Svolta nelle indagini sulla vicenda degli oltre 200 bambini , iscritti in diverse scuole di Pescara, finiti in ospedale con sintomi gastrointestinali provocati dal batterio Campylobacter. Dopo le ...

No alle "classi ghetto" : esclusi 60 bimbi stranieri dalle Scuole materne : Monfalcone (Gorizia) dice no alle cosiddette classi ghetto a scuola e si alza, ovviamente, un polverone.Succede che, come riporta Il Friuli, il sindaco di centrodestra del comune friulano, Annamaria Cisint, per ovviare al fenomeno ha fissato - in accordo con due istituti comprensivi - un tetto massimo per la presenza straniera. Il primo cittadino, infatti, ha stabilito che il numero di extracomunitari nelle aule non può essere superiore al 45% ...

Battaglia contro il razzismo - alla rovescia - nelle Scuole : Un perito di parte, il professore di economia Peter Arcidiacono, della Duke University, ha calcolato che un candidato asiatico con il 25% di probabilità di essere ammesso, aumenterebbe le sue chance ...

Milano. Scuole in corsa per i contributi statali destinati all’edilizia scolastica : Saranno le Scuole di via Crespi, via Catone, via Scialoia/Trevi e via Pizzigoni a concorrere per ottenere i contributi statali

Fondi dalla Regione per Scuole del Consorzio comunale di Ragusa : Fondi in arrivo dalla Regione per fare una mappa degli edifici scolastici con verifiche sismiche. Interessati quasi tutti gli edifici

Sardegna - sì alla legge per la tutela della lingua : sarà insegnata nelle Scuole : Il testo approvato dalla maggioranza stanzia 7 milioni di euro per il triennio a venire e prevede l'istituzione di una Consulta che dovrà decidere sulla forma scritta. "Verso una pubblica amministrazione bilingue come in Trentino e Val d'Aosta"

Girls code it better : alle Scuole medie - per le donne nelle STEM