Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola : Decreto dignità - relatori e maggioranza non rispondono all'appello del Ministro : ... ma già 10 dei 120 giorni sono appena trascorsi e l'emendamento 4.1 potrebbe, se approvato, cominciare a risolvere alcune delle questioni pendenti sul precariato poste all'attenzione della politica".

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Il ministro Alberto Bonisoli e la Scuola offshore : Ritratto del nuovo titolare dei Beni Culturali. Un manager «capace di ascoltare tutti», come raccontano gli amici. Direttore da ultimo di un’università privata. Che spostava decine di milioni in Paesi dove si pagano meno tasse. Prima di essere venduta nel 2017 a un fondo d’investimento Usa, bandiera alle Cayman, holding europea in LussemburgoInchiesta In aula con l'élite: l'avanzata delle accademie private di moda e design "

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere

Scuola - Ministro Bussetti apre a lotta precariato e nuove assunzioni : Presentando al Senato le linee programmatiche del suo Dicastero, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti , forte della sua esperienza di docente e dirigente degli uffici scolastici regionali, ha ...

Vaccini e Scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

Scuola - prove Invalsi : il Ministro Bussetti rilancia : Le prove Invalsi sono uno di quei temi per i quali il corpo docente, e il mondo scolastico in genere, spesso si divide. Molti le considerano non solo inutili ma anche deleterie per gli studenti e per l’approccio alle discipline scolastiche, altri ritengono che non sia un’idea malvagia ma va solo calibrata meglio e resa […] L'articolo Scuola, prove Invalsi: il Ministro Bussetti rilancia proviene da Scuolainforma.

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la Scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...