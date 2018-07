Scoperta acqua su Marte | Coldiretti | al via gli orti spaziali con ulivi e pomodori

meteoweb.eu

: Un lago sotterraneo di acqua salata su Marte: la scoperta italiana - SkyTG24 : Un lago sotterraneo di acqua salata su Marte: la scoperta italiana - andreabettini : +++Scoperta acqua liquida sotto la superficie di Marte+++ #MARSisNEWS - HuffPostItalia : C'è acqua (e forse vita) su Marte. La straordinaria scoperta di un team di italiani -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Daglialle insalate, dalle patate ai, è corsa alla sperimentazione per l’agricoltura nello spazio ma anche su altri pianeti per le future colonie umane, mentre gli astronauti della ISS, la Stazione spaziale internazionale, hanno già assaggiato dell’insalata cresciuta in assenza di gravità. E’ quanto afferma lain relazione alladel grande lago disalata a un chilometro e mezzo sotto i ghiacci del Polo Sud trovato grazie al radar italiano Marsis della sonda Mars Express che rappresenta un incoraggiamento per quanti sono impegnati nella ricerca sul pianeta rosso anche in campo alimentare. Adattare le coltivazioni a condizioni estreme extraterrestri richiede però una lunga serie di sperimentazioni e ricerche come quella realizzata nel deserto dell’Oman con un vero e proprio orto dove sono state coltivate quattro specie di micro verdure, tra cui il ...