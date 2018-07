Scintille al Tour de France – Greipel attacca | Demare risponde | “ti pensavo più

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018)traalde2018: il tedesco della lotto punta il dito contro il suo collega della Groupama, ecco perchè Undericco di colpi di scena, polemiche e critiche. L’edizione 2018 della Grande Boucle non sta riscuotendo un enorme successo ed è sempre nell’occhio del ciclone. Dai fischi a Froome alla caduta di Nibali, passando per le proteste di contadini e la distrazione della gendarmerie: ilde2018 sarà ricordato, probabilmente, più per gli episodi di contorno che per le imprese dei ciclisti in gara. A regalare un po’ di spettacolo ci pensano i ciclisti, con dei botta e risposta sui social.infatti tra. Il tedesco ha infatti accusato sui social il suo collega di aver barato nella salita del Col du Portet: “qualcuno dovrebbe dire ae alla Groupama-Fdj che c’è un Gps ...