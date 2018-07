Sci | cdm | ok ispezione pista Gran Risa

Sci : salto - Cdm torna in val di Fiemme : Le ultime gare di salto nella località trentina risalgono al 2013, in occasione dei Campionati del Mondo che portarono al successo il polacco Kamil Stoch, HS134, ed il norvegese Anders Bardal, HS106,,...

Sci alpino - gli azzurri della squadra di CdM maschile si preparano per una serie di test atletici : Gli slalomgigantisti allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona, parte delle gigantiste al Centro di Preparazione Olimpica di Formia I componenti della Coppa del mondo maschile delle discipline tecniche si avviano verso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) per una serie di test che si svolgerà mercoledì 20 giugno. Presenti Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani, Stefano Gross, Fabian Bacher, Matteo Marsaglia, ...

Al via stagione Sci d'erba - sei tappe cdm : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Parte la stagione dello sci d'erba e l'Italia sarà protagonista con quattro tappe di coppa del mondo. Sono sei gli appuntamenti , per sedici gare, della coppa del mondo che parte il prossimo week end a Rettenbach, in Austria , 16-17 giugno, con gigante e slalom. Poi sarà la volta di Predklasteri, in Repubblica Ceca il 30 giugno e 1 luglio con un altro gigante e ...