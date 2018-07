Scherma | Mondiali | si fermano ai quarti gli azzurri di spada maschile

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia ipoteca un’altra medaglia - le azzurre del fioretto in finale per l’oro contro gli USA : Il dream team composto da Volpi, Errigo, Mancini e Cini si giocheranno l’oro nel fioretto a squadre femminile contro gli Stati Uniti La penultima giornata di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 porta in casa Italia la medaglia numero sei della spedizione azzurra. Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è infatti approdato alla finalissima che, alle 18.05 (le 12.05 in Italia su Rai Due) vedrà la sfida contro gli Stati Uniti, in ...

Scherma – Mondiali 2018 : l'Italia della spada maschile si ferma ai quarti - azzurri ko contro la Svizzera : La squadra maschile di spada non riesce ad avere la meglio sulla Svizzera, perdendo ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Wuxi 2018 l'Italia di spada maschile. Il quartetto azzurro, vicecampione olimpico a Rio 2016, formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, è stato sconfitto di misura, per 36-35 dalla Svizzera

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 27 luglio. Tutti gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le medaglie nelle prove a squadre (spada maschile e fioretto femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile AZZURRI IN PEDANA Sciabola femminile: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Crisico, Loreta Gulotta Fioretto maschile: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...

Scherma - Mondiali 2018 : gli spadisti azzurri si fermano ai quarti contro la Svizzera : Non ci saranno medaglie dalla spada maschile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Dopo un’opaca prova individuale, anche nella gara a squadre gli azzurri (Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo) si sono fermati ai quarti di finale, cedendo di misura per 36-35 alla Svizzera. Gli elvetici hanno allungato subito sul +6 (8-2) grazie ad un ottimo Benjamin Steffen. L’Italia si è trovata sotto ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team vola in semifinale. Sfida alla Francia per le medaglie : Comincia nel migliore dei modi il cammino della squadra di fioretto femminile verso la finale dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le azzurre (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) hanno sconfitto nei quarti di finale il Giappone con il punteggio di 45-29. Una Sfida che non è mai stata in discussione con l’Italia che ha preso il largo subito con il 5-2 di Errigo ad Azuma e il 5-3 di Volpi a ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 26 luglio. Fiorettiste a caccia dell’oro - spadisti per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile. Grandissima attesa soprattutto per le Fiorettiste dopo l’oro e il bronzo di Alice Volpi ed Arianna Errigo nella prova individuale. Previsto il solito duello a distanza della Russia di una Inna Deriglazova che vuole vendicare la sconfitta ...

Scherma - Mondiali 2018 : fiorettisti e sciabolatrici accedono ai quarti di finale : Missione compiuta da fiorettisti e sciabolatrici nella penultima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le due squadre azzurre hanno centrato l’accesso ai quarti di finale e domani lotteranno per una medaglia. Il quartetto del fioretto maschile composto dal campione del Mondo in carica Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha superato negli ottavi di finale l’Australia con il ...

Mondiali Scherma 2018 - sciabola azzurra sul podio : è l'argento della conferma : La Corea del Sud nella sciabola è una corazzata, è la dominatrice da due anni a questa parte, ha raccolto quattro successi su cinque in quest'ultima stagione di Coppa del Mondo.

Scherma - Mondiali 2018 : la sciabola maschile è una garanzia anche per il futuro. Suono l’allarme per le spadiste : L’Italia ha conquistato la sua quinta medaglia ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Oggi è arrivato l’argento nella prova a squadre di sciabola maschile. Gli azzurri si sono arresi solamente alla fortissima Corea del Sud, ma hanno dimostrato ancora una volta di essere un gruppo molto affiatato e che sa ottenere risultati importanti nei grandi appuntamenti. Una rimonta da cui ripartire. In una finale che è stata ...

Mondiali Scherma - argento per l'Italia nella sciabola a squadre : ROMA - Quinta medaglia per l' Italia ai Mondiali di Scherma in corso Wuxi, in Cina. L'hanno conquistata i ragazzi della sciabola a squadre, Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele, Aldo Montano

Mondiali Scherma 2018 : troppa Corea per l'Italia - è argento nella sciabola maschile : Una vittoria attesa, visto che la squadra Coreana era strafavorita, presentandosi in pedana da campione del Mondo in carica e già vincitrice di 4 gare di Coppa del Mondo su un totale di 5. Per l'...