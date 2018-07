Scherma | Mondiali 2018 | Italia vicina alla vittoria del medagliere Corea del Sud e Stati

Scherma - Mondiali : ko in finale - argento per le azzurre del fioretto : Sfuma l'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. Il Dream Team con la neo campionessa iridata, Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini, ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il Dream Team. Primo storico oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia della spada maschile si ferma ai quarti - azzurri ko contro la Svizzera : La squadra maschile di spada non riesce ad avere la meglio sulla Svizzera, perdendo ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Wuxi 2018 l’Italia di spada maschile. Il quartetto azzurro, vicecampione olimpico a Rio 2016, formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, è stato sconfitto di misura, per 36-35 dalla Svizzera, al termine di un match in cui gli azzurri sono stati ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...