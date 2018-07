Scatta l' allarme legionella | come si trasmette e chi rischia

Legionella a Milano - terza vittima e 18 casi : il batterio si annida nell’acqua e nei condizionatori - Scatta l’allarme al Nord Italia : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della Legionella a Bresso. Un’altra donna, età 84 anni, ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta nella notte. E sale a quota 3 il numero dei pazienti deceduti per il batterio che sta facendo registrare un picco di contagi nel comune alle porte di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, erano morti prima un uomo e poi una donna, entrambi di 94 anni. C’e’ ...

Aereo Easyjet perde i contatti radio - Scatta l’allarme “scramble” : decollo immediato di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagnia Easyjet in volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I ...

Persi contatti con Airbus 330 - Scatta allarme : Airbus 330 senza contatto radio, scatta l'allarme. Una coppia di caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare si sono alzati in volo intorno alle 13 dalla base aerea di Istrana, Treviso, - sede del ...

Persi contatti radio con aereo American Airlines : Scatta l’allarme - caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

Dopo il ragno violino - arriva la zanzara del Nilo : Scatta l'allarme - che regioni colpisce : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile Virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli in

Nel week end arriva la vera estate. In 7 città Scatta l'"allarme arancione" : Torna nel week end l'Anticiclone Africano, con picchi superiori ai 35 gradi al Centro-Sud, massime fino a 31-32 gradi al Nord e massime di 33-34 al Centro.Il meteo della giornata di sabato sarà caratterizzato da alte temperature ovunque, salvo alcuni temporali nelle zone delle Alpi e delle Prealpi nel pomeriggio. A soffrire maggiormente il caldo saranno le zone centromeridionali.Domenica proseguiranno le alte temperature e il clima ...

Piloti fumano in cabina - sull’aereo Scatta allarme : il velivolo precipita per 6mila metri : L'aereo avrebbe perso improvvisamente quota dopo una serie di errori e mancanze dei Piloti che ora risultano indagati dall'agenzia dell'aviazione civile cinese. I passeggeri sono stati costretti a indossare le maschere di ossigeno ma alla fine il velivolo è atterrato senza conseguenze.Continua a leggere

Giappone - Scatta allarme alluvione : finora circa 100 morti accertati : Un altro nefasto giorno per il Giappone, il paese del Sol Levante è infatti in ginocchio per dei gravissimi danni riportati in questi giorni a causa di un'alluvione. Continua a salire drammaticamente ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l'allarme : Roma, 8 lug. -, AdnKronos, - Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Alle ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l'allarme : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico ...

Aereo perde il contatto radio - Scatta l'allarme : decollati due caccia italiani : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato-Madrid, che...

Perso contatto radio con aereo Iberia - Scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato–Madrid, che aveva Perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per ...