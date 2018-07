Scaroni | Leonardo per riportare Milan su

Milan - Scaroni : 'Leonardo si occuperà del mercato' : Paolo Scaroni , foto da Triweb.it ,, Presidente Esecutivo di AC Milan ha così parlato del ritorno di Leonardo in rossonero: 'Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo . La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell'impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing ...

Cda Milan - inizia l’era Elliott- Scaroni / Ghazidis-Gandini per dopo Fassone - Leonardo d.t. e il mercato svolta : Milan , dopo il cda inizia l’era Elliott: addio a Fassone , ritorna Leonardo , e 150 milioni di euro investimenti. E' inizia ta ieri una nuova pagina per il glorioso club rossonero(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Nuovo Milan per il rilancio : Scaroni presidente - Leonardo d.t. e 150 milioni in arrivo : SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA QUATTRO PAGINE MONOGRAFICHE CON GLI ARTICOLI DI MARCO PASOTTO, MARCO FALLISI E STEFANO CANTALUPI Amichevoli: il Milan parte bene, 2-0 al Novara, in gol Suso e ...