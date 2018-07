Saviano | non siamo solo all’inizio È già finita

Travaglio-Saviano - il dibattito che non ci serve sul “ministro della mala vita” : (Foto: Getty Images) Ora, che lo chiami “ministro della mala vita” o “cagnolino di Putin”, onestamente non fa troppa differenza. Il botta e risposta di questi giorni sul Fatto Quotidiano fra il direttore Marco Travaglio e Roberto Saviano (qui, qui e qui) è la quintessenza di ciò che non ci serve, in questa fase politica. Il 22 luglio è partito Travaglio nel suo editoriale intitolato “I ministri della malavita” sintetizzando snodi e sviluppi ...

Saviano ha lanciato un appello a chi non prende posizione contro le bufale : Il pretesto lo ha fornito l'ultima colossale bufala circolata sui social: quella della migrante salvata dal naufragio con lo smalto sulle unghie. A fare 'debunking' e a spiegare com stavano le cose è stata una giornalista di Internazionale imbarcata sulla nave Open Arms che ha salvato la donna, ma stamattina Roberto Saviano ha colto l'occasione per lanciare un appello a chi non sopporta più ...

Non serve concordare con Saviano per difendere il diritto di critica. Il Fatto e i giornali lo sostengano : Roberto Saviano viene denunciato per diffamazione dal ministro degli Interni. Pare, in Italia, ordinaria amministrazione posto che Matteo Salvini non è il primo o l’ultimo che denuncia giornalisti. Nelle famosa classifica a cui si ricorre ogni due per tre – quella della posizione nel rating mondiale della libertà di stampa – le querele hanno un loro indubbio posto d’onore. Già scrissi che per depotenziare l’effetto intimidatorio ...

E la Boldrini va in soccorso di Saviano querelato da Salvini : "Roberto - non sei solo" : 'Caro Roberto, non sei solo. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura!'. A difesa di Roberto Saviano , querelato da Matteo Salvini , non poteva che ...

Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini : “Non sei solo - con te chi non ha paura” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini si schiera in difesa di Roberto Saviano dopo la querela a suo carico presentata da Matteo Salvini su carta intestata del Viminale: "Caro Roberto, non sei solo - scrive su Facebook -. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura".Continua a leggere

Alla fine Salvini ha querelato Saviano. Che replica : "Non ho paura" : Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Secondo quanto riporta l’Huffington Post la denuncia "è stata depositata nella giornata di oggi anche se nel foglio di presentazione della questura di Roma è scritta la data del 20 luglio”, quindi domani. Salvini, secondo quanto riporta il sito, nella querela avrebbe fatto riferimento alle “affermazioni dello scrittore, in una serie di post ...

“Non l’ho mai fatto prima”. Dopo la querela di Matteo Salvini - la replica (durissima) di Roberto Saviano : Non è ancora finita la querelle tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: che tra i due non ci sia una grande simpatia è ormai più che appurato, ma i rapporti si sono ulteriormente inaspriti Dopo la decisione da parte del leader della Lega di presentare una querela nei confronti dell’autore di Gomorra. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a tornare a sua volta sul piede di ...

Migranti : Saviano - querela Salvini? non arretro di un passo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato”. Lo scrive Roberto Saviano su Facebook dopo la querela da parte del ministro Matteo Salvini. “Oggi non bisogna arretrare di un passo davanti a un potere ...

Roberto Saviano replica a querela di Matteo Salvini : “Intero governo contro uno scrittore - ma io non ho paura” : Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini e alla sua querela presentata su carta intestata del Viminale: "Bisogna resistere all'avanzata dell'autoritarismo. Anche di quello che, per fare più paura, usa la carta intestata di un ministero, impegnando l'intero governo contro uno scrittore. Io non ho paura".Continua a leggere

"Bonafede si svegli". Saviano all'attacco del ministro della Giustizia che non fa rientrare nei "ranghi" Salvini : "Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura. Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello stato, dice che 'il governo agisce con una sola ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Danilo Toninelli contro Roberto Saviano sugli immigrati : 'Non si permetta di attaccare l'Italia' : Roberto Saviano sta esagerando. E questa volta ad alzare la voce contro lo scrittore di Gomorra è Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture su Twitter gli risponde: 'A Saviano ricordo che i ...