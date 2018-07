Saviano indagato per diffamazione dopo la querela di Salvini “Atto dovuto”

Diffamazione Salvini - Saviano indagato : ANSA, - ROMA, 26 LUG - Lo scrittore Roberto Saviano è indagato dalla procura di Roma per il reato di Diffamazione in relazione alla denuncia presentata dal ministro degli Interni, Matteo Salvini, il ...

