Saviano indagato per diffamazione dopo la denuncia di Salvini

Saviano indagato per diffamazione : 16.44 Roberto Saviano è indagato dalla procura di Roma per diffamazione in relazione alla denuncia presentata dal ministro degli Interni,il 19 luglio scorso. Si tratterebbe di un "atto dovuto". Nella denuncia Salvini fa riferimento ad una serie di affermazioni fatte dallo scrittore nelle ultime settimane, "lesive della sua reputazione e del ministero dell'Interno stesso". In particolare il 21 giugno Saviano ha definito Salvini come "ministro ...

Saviano indagato per diffamazione dopo la querela di Salvini. “Atto dovuto” : Alla fine è successo, dall’antipatia reciproca si è passati alle carte bollate. Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano è indagato per diffamazione. Un iter obbligato dopo la denuncia (con tanto di carta intestata del Viminale e una lunga scia di polemiche) del ministro degli Interni Matteo Salvini. La querela da parte del vicepremier è successiva ad un video in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale ...