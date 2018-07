Saviano | Fornaro | Salvini ritiri la denuncia contro lo scrittore

articolo1mdp

(Di giovedì 26 luglio 2018) 'Quale messaggio vuole trasmettere un ministro dell'Internondo uno degli scrittori italiani più conosciuti nel mondo per essere in prima fila da anni -nella lotta alla camorra e alle mafie ?" Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico" aggiungesi ...