Saviano è nei guai | indagato per diffamazione dopo querela di Salvini

Roberto Saviano indagato per diffamazione nei confronti di Matteo Salvini : Dopo la denuncia di Matteo Salvini , la Procura di Roma ha indagato Roberto Saviano per il reato di diffamazione . Un atto dovuto, spiegano fonti della Procura, confermando la possibilità di procedere dopo la denuncia del ministro per le dichiarazioni dello scrittore, giudicate "lesive della sua reputazione e del ministero dell'Interno stesso".Continua a leggere

"Bonafede si svegli". Saviano all'attacco del ministro della Giustizia che non fa rientrare nei "ranghi" Salvini : "Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura. Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello stato, dice che 'il governo agisce con una sola ...