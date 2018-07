Saviano | dire ‘il ministro della malavita’ è diffamazione o è un’opinione? 

ilfattoquotidiano

: @hombra20171 @bignotti_paolo @ciropellegrino @robertosaviano Comunque siete un pochino paraculi, ve lo posso dire?… - Misdem1 : @hombra20171 @bignotti_paolo @ciropellegrino @robertosaviano Comunque siete un pochino paraculi, ve lo posso dire?… - domenicoxLaura : @legionarionero cosa vorresti dire che saviano e uno stronzo ? . ????????????????????????????????????????????????. - DanieleJacksons : @matteorenzi Matteuccio, comincia con lo specificare che questi denari li dovrebbe restituire Bossi e non Salvini.… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Secondo Roberto, Matteo Salvini, neodell’Interno, è “ilmalavita“. Come Giolitti secondo Salvemini. Erano i primi anni del Novecento. E al Sud, erano gli annifame,tubercolosi. Dell’esodo verso l’America. Per Giolitti, liberale, il traino dell’Italia era il nord. Il nord industriale. Era lì che era necessario concentrare gli investimenti. Il sud non era che un serbatoio di voti. Da gestire attraverso il clientelismo. Attraverso i notabili locali. Spesso legati alla criminalità. Salvemini non accusava Giolitti di mafia: accusava Giolitti, più esattamente, di non agire contro la mafia. Di guardare da un’altra parte. Perché gli tornava utile. E dunque, di rendersi complice. Dopo anni di invettive contro il Sud, a capo di un partito chiamato Lega Nord, il 4 marzo Matteo Salvini è stato eletto al Senato ...