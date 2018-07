' Sarri chiama Milinkovic-Savic al Chelsea'

Milan - clamoroso : Reina può già dire addio. Sarri lo chiama al Chelsea : Reina PUò GIà dire ADDIO- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Premium Sport”, potrebbe esser già giunta al capolinea l’avventura di Reina in maglia rossonera. Come evidenziato dall’emittente televisiva, Pepe Reina sarebbe l’oggetto del desiderio di Sarri. Una nuova e immediata avventura in terra londinese per seguire fedelmente il suo ex tecnico del Napoli. Sarri […] L'articolo Milan, clamoroso: Reina ...

Sarri si presenta al Chelsea : “chiamatemi Maurizio…” : “Amo Napoli e la sia tifoseria in modo viscerale. Ho un ricordo stupendo e l’amerò sempre. De Laurentiis? Ci sono stati errori da entrambe le parti. Alcuni miei silenzi non sono stati compresi, ma nei prossimi anni mi auguro che tutto sarà superato”. Maurizio Sarri, nel giorno della sua presentazione come tecnico del Chelsea parla anche del Napoli e di De Laurentiis. “È un grande piacere essere qui a Londra, in ...

ALISSON AL LIVERPOOL?/ Ultime notizie - Sarri chiama il numero 1 della Roma : possibili ritocchi per l'ingaggio : ALISSON al LIVERPOOL? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha chiamato. Spiazzato dall'addio di Sarri' : Mi ha detto di stare tranquillo perché possiamo fare grandi cose insieme", le parole rilasciate dal calciatore del Napoli nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport. L'inizio dell'era ...