Sant' Anna e Gioacchino | la coppia ritenuta indegna che generò Maria

Festa di Sant'Anna al Castello di Baia giovedì 26. : ... Agrippina e di altre dee, matrone ed eroine protagoniste dei Campi Flegrei": un viaggio attraverso i racconti realizzati dall'associazione Misenum alla scoperta del mondo al femminile , prenotazione ...

San Fermo - al Sant'Anna una nuova tecnica per operare l'angina : San Fermo della Battaglia , Como, , 11 luglio 2018 - Arriva dall' Unità Operativa di Cardiologia Emodinamica del Sant'Anna una nuova cura attraverso il posizionamento di uno stent , un piccolo ...

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la peSante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

Un matrimonio infernale : la fusione Bayer-MonSanto segna la condanna a morte per la natura e per l'umanità - : ... che cade in un crogiuolo di acciaio fuso e riappare più tardi sotto un'altra forma, la Monsanto è stata orwellianamente ribattezzata " Bayer Crop-Science Division ", il cui motto è: "La scienza per ...

Monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia dai giudici della Santa Sede : Il Tribunale del Vaticano ha deciso che Monsignore Carlo Alberto Capella dovra' scontare cinque anni di reclusione e pagare cinquemila euro di multa perché giudicato colpevole di detenzione divulgazione, trasmissione e offerta di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il Monsignor Capella si è dichiarato colpevole Il processo che ha visto come imputato Monsignor Carlo Alberto ...

Paura a Cerignola - pitbull azzanna due pasSanti e aggredisce i carabinieri : Paura in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. Un grosso pitbull, libero e solo, ha azzannato un passante e ha creato il panico tra i cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza 112. È ...

“Io so tutto”. Anna Tatangelo non ce la fa e vuota il sacco. “Gigi?”. E ci va giù peSante… : “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”, dopo un periodo lontana dalla musica Anna Tatangelo è tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”. Dopo aver riallacciato il rapporto con Gigi D’Alessio tanto che alcuni ipotizzano al ritorno di fiamma, la cantante ha assistito ...

Violenza sulle donne - alla Scuola Sant’Anna il robot da indossare per far provare i maltrattamenti agli aggressori : Recuperare stalker, molestatori e violentatori calandoli nei panni delle donne maltrattate e infliggendo loro le stesse sofferenze provate dalle proprie vittime. E’ un esperimento ideato dall’equipe dal professor Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola Sant’Anna di Pisa, che sarà presentato il 14 giugno al corso di alta formazione su prevenzione e ...

Santanchè : "L’Islam mi ha condannata a morte" : Stasera alle 22:50 sul canale NOVE di Discovery Italia andrà in onda un'intervista di Peter Gomez a Daniela Santanchè, rieletta a marzo nelle liste di Fratelli d'Italia. La 'pitonessa' ha raccontato al Direttore del FQ Online della fatwa che ha ricevuto, vale a dire una condanna a morte per le sue dichiarazioni anti-Islam. "Per i suoi attacchi all'Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna a morte. Ha avuto paura?" ha chiesto Gomez, ...

Da 10 anni Sant'Anna usa bottiglie biodegradabile. Ma nessuno l'ha imitata : Compie 10 anni la 'Sant'Anna Bio Bottle', la prima bottiglia di acqua minerale da 1,5 litri, ossia nel formato più venduto, completamente biodegrabile. A lanciarla a fine 2008 l'azienda piemontese '...

Roma - solo e abbandonato - cane anziano azzannato alla Muratella. La triste storia di Santino : Ormai anziano e stanco, avrebbe trovato tra pochi giorni una nuova casa e una famiglia adottiva. Ma Santino, questo il nome del cane, la storia non è a lieto fine. Perchè lasciato solo, abbandonato ...

Pavia - i rettori del Santuario ricattati con video a luci rosse : condannati due romeni : Due condanne a pene molto inferiori alle richieste del pm per i ricatti a sfondo sessuale ai sacerdoti del santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco , Pavia, . Il tribunale collegiale di Pavia ...