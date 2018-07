Sanità | virus West Nile | intensificata la lotta nel veneto Orientale

Sanità : zanzare infette da virus West Nile in Veneto : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile virus , virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli insetti è stato l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che ha subito informato il personale del Dipartimento di ...

Sanità : Ulss 4 - zanzare infette dal virus West Nile nel Veneto Orientale (2) : (AdnKronos) - I comuni sono stati inoltre invitati anche a programmare nuovi interventi adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, come sagre, fiere, concerti e altro. Non meno importante la parte informativa, per la quale sempre il dottor Nicolardi ha invitato i sindaci ad info