Sanità | l’Iss | 267 casi di morbillo a Giugno in Italia | 2 029 nel 2018

Sanità - l’Iss : “Da Gennaio 1.716 casi di morbillo in Italia - 397 a Maggio” : Dall’inizio del 2018 sono 1.716 i casi di morbillo in Italia. E’ il dato dell’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). A maggio sono stati 397 i casi, erano stati 450 ad aprile. Il 91,9% dei pazienti era non vaccinato al momento del contagio. Sono stati segnalati anche 68 casi tra operatori sanitari, di cui trentasei complicati. Venti Regioni hanno segnalato casi di morbillo, ma l’84% si ...