Sangiuliano | «Tra Putin e Trump è vera attrazione Il Russiagate? Fuffa »

Nomine Rai - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....