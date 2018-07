Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato dei display | pronto il primo OLED infrangibile

Samsung - tre versioni per il Galaxy S10 e lettore d'impronta integrato nello schermo : Le indiscrezioni sul nuovo top di gamma in arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo. Intanto il 9 agosto i coreani sveleranno il phablet Note 9

Samsung è pronta ad inserire il sensore di impronte digitali all’interno del display nel 2019 : Quella del sensore di impronte digitali all’interno del display è una novità vista al CES 2018 che non è stata ancora inserita in nessuno […] L'articolo Samsung è pronta ad inserire il sensore di impronte digitali all’interno del display nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 : Samsung aveva battuto sul tempo Apple sul riconoscimento facciale in 3D, ma gli americani sono arrivati prima dei sudcoreani per i tempi del brevetto L'articolo Samsung pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.