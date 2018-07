Sampdoria | i dettagli della trattativa per Obiang

Sampdoria scatenata - i colpi in attacco potrebbero essere due : i dettagli : Sampdoria che continua a sondare il mercato alla ricerca di validi sostituti di Zapata, le ultime novità per quanto riguarda la squadra di mister Giampaolo Il Calciomercato sta entrando nella sua fase calda, con la Sampdoria che deve imperativamente trovare un centravanti che possa prendere il posto del gigante Zapata, volato all’Atalanta. Un reparto da migliorare senza dubbi, quello offensivo della squadra di Giampaolo, nelle ultime ...

Audero è della Sampdoria : i dettagli dell’affare con la Juventus : Sampdoria, è fatta per l’arrivo del giovane Audero alla corte di mister Giampaolo, il dopo Viviano adesso ha un nome La Sampdoria ha preso Audero, portiere della Juventus classe 1997. L’affare è decollato dopo le complicazioni giunte nella trattativa tra il club doriano e la Chapecoense per Jandrei, intoppi che hanno portato Sabatini a cambiare le sue mire. Audero arriverà dunque in forza alla Sampdoria in prestito con ...

Sampdoria - è caos : i tifosi furiosi con la dirigenza - tutti i dettagli : E’ una situazione calda in casa Sampdoria, il rapporto tra i tifosi ed il presidente Ferrero sembra ai minimi storici, nelle ultime ore a peggiorare la situazione sono state le scelte sul calciomercato portate avanti dal club blucerchiato. Nel dettaglio tifosi furiosi per la cessione dell’attaccante Duvan Zapata all’Atalanta, il calciatore è reduce da una stagione molto importante e ha già dimostrato grandi qualità, forza ...

Calciomercato Sampdoria - beffa atroce per la società blucerchiata : sfuma un’operazione ai dettagli : L’Empoli ha soffiato La Gumina alla Sampdoria, l’attaccante del Palermo alla fine ha scelto il club toscano: trattativa chiusa per nove milioni a titolo definitivo Niente da fare per la Sampdoria, nella corsa a La Gumina è l’Empoli a spuntarla, soffiando il giocatore ai blucerchiati. Il club toscano ha sfruttato i tentennamenti del giocatore, convincendolo a sposare il proprio progetto. L’attaccante classe ’96 ...

Sampdoria - è fatta per Jankto : i dettagli e la clausola “pro-Udinese” : Sampdoria pronta ad annunciare un nuovo acquisto, il colpo da 90 dell’estate doriana si chiama Jankto: le ultime novità Sampdoria, il colpaccio è servito. Sabatini ha chiuso l’affare Jankto, uno dei calciatori più interessanti dell’intera Serie A nella passata stagione. I doriani pagheranno all’Udinese 15 milioni, non certo bruscolini, ma soldi ben spesi per il talento ceco. Inoltre i friulani hanno convinto Ferrero ...

Sampdoria - inibito il presidente Massimo Ferrero : i dettagli : Sampdoria, Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc, ecco i motivi dell’inibizione al patron doriano Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc per 15 giorni a causa di “una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria”. Questo quanto spiegato proprio dalla ...

Ahi Sampdoria - c’è stato un sorpasso per Sportiello : i dettagli : Marco Sportiello conteso da diversi club dopo l’addio alla Fiorentina, la Sampdoria è stata improvvisamente sorpassata nella corsa al portiere Marco Sportiello sembrava essere promesso sposo della Sampdoria, ma per quanto concerne l’ex Fiorentina, sembra che al momento sia in pole position il Frosinone. Il club neopromosso avrebbe infatti raggiunto l’accordo con l’Atalanta proprietaria del cartellino, secondo quanto ...

Calciomercato Sampdoria - scambio con il Bologna : tutti i dettagli : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il mercato della Sampdoria, la dirigenza blucerchiata attivissima per costruire una squadra importante da consegnare al tecnico Giampaolo con l’obiettivo di migliorare il risultato della scorsa stagione e tentare l’assalto all’Europa League. Mossa con il Bologna nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si sta lavorando ad uno scambio di ...

Clamoroso Sampdoria - è saltato l’affare Majer : i dettagli : Majer non andrà alla Sampdoria, nonostante l’accordo tra le parti sembrava fosse stato raggiunto nelle scorse ore, la situazione Un affare che sembrava essere chiuso, quello tra Majer e la Sampdoria, invece è saltato l’accordo a causa dell’inserimento della Dinamo Zagabria. “È vero, vado alla Dinamo, questo è il mio sogno – ha detto Majer al portale croato 24sata.hr -. L’offerta della Sampdoria era più alta ma ...

Sampdoria - super mossa : in arrivo Sabatini [I DETTAGLI] : Importante mossa della Sampdoria nelle ultime, non solo il calciomercato nelle intenzione della dirigenza blucerchiata. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ molto vicino l’arrivo di Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. La firma è prevista nella giornata di oggi, l’ex Roma lavorerà al fianco Romei e Osti per costruire una grande squadra. Molto soddisfatto anche anche l’allenatore ...

Calciomercato Sampdoria : preso il fantasista croato Majer. Torreira verso l’Arsenal [CIFRE e DETTAGLI] : Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent’anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di ...

Sampdoria - i dettagli economici dell’affare Colley : Sampdoria già attivissima sul mercato, il primo acquisto è Colley, difensore del Genk che si unirà alla truppa di mister Giampaolo in estate La Sampdoria del patron Massimo Ferrero, ha messo a segno il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Si tratta del difensore Colley, il quale arriva dal Genk per la cifra di 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Non certo bruscolini dunque quelli spesi per accaparrarsi il centrale, il quale ...