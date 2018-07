SALVINI COME SATANA | VADE RETRO IN COPERTINA DI FAMIGLIA CRISTIANA Video

SALVINI stuzzica : "Vorrei finire come sindaco della mia città" : "Ho incontrato prima il sindaco di Roma che quello di Milano, so che mi verrà ricordato. Comunque vedrò anche il mio primo cittadino Beppe Sala" assicura con una battuta il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del faccia a faccia ieri al Viminale con Virginia Raggi. La Lega di "Roma ladrona" sembra lontana cent'anni. Per il leader del Carroccio il sindaco M5S della Capitale viene prima di Sala che da settimane conta i giorni passati ...

Migranti - i vescovi contro SALVINI. Lui : Io come Satana? Di pessimo gusto : La politica migratoria di Salvini parte da un punto fondamentale: "meno partenze meno morti", e per questo il ministro tiene alta l'attenzione sui flussi e non molla la presa. Nella prima metà del ...

SALVINI COME SATANA : COPERTINA CHOC DI FAMIGLIA CRISTIANA/ Video : “Vade retro? Niente di personale - ma...” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:30:00 GMT)

CAMPING RIVER - CORTE UE SOSPENDE SGOMBERO/ Ultime notizie Roma : Associazione 21 luglio - “Raggi come SALVINI” : Roma, caso CAMPING RIVER: CORTE europea dei diritti dell'uomo SOSPENDE SGOMBERO che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Come cambierà l'accoglienza dei migranti dopo la direttiva voluta da SALVINI : Differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. Sono questi gli obiettivi della direttiva firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto ridefinire il modello vigente di accoglienza dei migranti, nell'ottica di ottimizzare i servizi e contenerne i costi. Il nuovo modello prevede una differenziazione di servizi offerti in relazione alle fasi dell'accoglienza dei ...

SERGIO MARCHIONNE - COME STA? “COMA IRREVERSIBILE”/ Condizioni salute e ultime notizie : SALVINI “prego per lui” : Condizioni di salute di SERGIO MARCHIONNE: “è in coma IRREVERSIBILE”, le ultime notizie live. L'ex ad di Fca con le speranze appese ad un filo. Berlusconi, "una bella storia italiana". Mentre il coma irreversibile di cui sarebbe purtroppo vittima SERGIO MARCHIONNE ancora non viene “confermato ufficialmente” - COME del resto, mai neanche smentito da Fca o famiglia - attorno all’ex amministratore delegato si circondano voci e rumors, messaggi ...

Matteo SALVINI riconosce la Crimea come russa : irritazione di Kiev : Incidente diplomatico internazionale. L’ambasciatore italiano a Kiev, Davide La Cecilia, è stato convocato al ministero degli Esteri ucraino. Le autorità

Si può sostenere - come fa SALVINI - che l'annessione alla Russia della Crimea è legittima? : ... punto 2 del memorandum , veniva garantito l'impegno da parte di Russia, Usa e Regno Unito 'a evitare qualsiasi minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica ...

Cdp - SALVINI : Palermo mi piace come ad - no litigi nel governo : Milano, 20 lug., askanews, - Fabrizio Palermo al vertice di Cassa Depositi e prestiti piace a Matteo Salvini: "Palermo mi piace molto come città e anche come ad", ha detto il vice premier e ministro ...

Pensioni - SALVINI : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...