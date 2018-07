Salute | Istat | la depressione il disturbo mentale più diffuso fra gli italiani

Salute - Istat : in Italia un bambino su 3 è in sovrappeso : Secondo l’Istat, in Italia un bambino su tre è in sovrappeso, ma la tendenza è in miglioramento: fra il 2010/11 e il 2015/16 scende dal 36,6 al 34,2% nella popolazione da 6 a 10 anni. I dati fanno parte del “Rapporto SDGs 2018” che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite composta da 17 obiettivi ...