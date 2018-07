Salute | da ENEA nuovo metodo biotecnologico contro la zanzara tigre

Salute - ENEA : biotech - al via servizi di trasferimento tecnologico per PMI : Nuove tecniche di indagine sulle malattie genetiche, diete personalizzate per la prevenzione di fattori di rischio come la colesterolemia, ma anche sistemi diagnostici per il riconoscimento precoce e il trattamento mirato di infezioni ospedaliere. Sono le tre linee di ricerca dei servizi offerti dall’innovativa Piattaforma BIOSERVICE per le aziende biotecnologiche della Regione Lazio. Realizzata dal Consorzio In.Bio – che riunisce ENEA e ...

Salute - ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo : Teleborsa, - ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà ...

Salute - ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo : ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà utilizzato ...

Salute - da ENEA rivelatori di radiazione innovativi per cure antitumorali : Teleborsa, - Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche ottiche all'avanguardia messe a punto dall'ENEA . innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di ...

Salute - da ENEA rivelatori di radiazione innovativi per cure antitumorali : Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche ottiche all'avanguardia messe a punto dall'ENEA . innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di fluoruro di litio,...