Salute | arriva la maglietta smart che fa il check up

Come si è arrivati a parlare in Italia di Parmigiano nocivo alla Salute. La storia - dall'inizio : La questione del Parmigiano inviso o meno all'Organizzazione mondiale della sanità ha trasceso i termini della questione alimentare ed economica per diventare terreno di confronto sul modo di fare ...

Arriva l'afa : il ministero della Salute lancia l'allerta in 8 città : Fine settimana all'insegna del gran caldo e dell'afa in otto città italiane: l'allerta Arriva dal ministero della Salute che sottolinea come le temperature toccheranno picchi fino a 36 gradi a Roma e Frosinone...

Diabete - a Roma in piazza San Silvestro arriva Villaggio Salute : Roma, 27 giu. , askanews, In occasione delle manifestazioni della prima Giornata nazionale per la Salute e il benessere nelle città, promossa da Health City Institute e Cittadinanzattiva con il ...

Arrivano 39 sottosegretari : Fugatti nominato alla Salute : ROMA. M5s e Lega accelerano sul completamento della squadra di governo, dopo una impasse durata dieci giorni che ha bloccato anche i lavori del Parlamento: in un vertice di maggioranza non semplice si ...

Salute : arriva il kit che trasporta i vaccini dove scoppiano le epidemie : In caso di focolai epidemici nelle regioni più isolate del mondo sarà più facile intervenire con vaccini efficaci grazie a una nuova tecnologia messa a punto dai ricercatori di Geovax, una società di biotecnologie americana. I ricercatori hanno presentato la loro piattaforma tecnologica nel corso di ASM Microbe, l’incontro annuale della American Society for Microbiology, che si tiene in questi giorni ad Atlanta in Georgia. “Il nostro ...

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Arriva il caffè ai broccoli : toccasana per la Salute : In alcuni bar di Melbourne in Australia è in vendita il caffè ai broccoli, un vero e proprio toccasana per la salute. Ideato da alcuni scienziati.

iPhone e iOs 12 - news e rumors WWDC 2018 di Apple : arriva la funzione 'Salute' : WWDC 2018: parte oggi lunedì 4 giugno 2018 l'annuale onferenza degli sviluppatori Apple iPhone e iOs 12, news e rumors WWDC 2018 di Apple: arriva la funzione 'salute' Inizia domani, lunedì 4 giugno ...