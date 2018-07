Sagan | Gilbert e la scorza dura dei ciclisti

Tour de France 2018 : le pagelle della quinta tappa. Sagan perfetto - Colbrelli quasi - Gilbert e Van Avermaet lunghi - bene Nibali : Peter Sagan fa il bis al Tour de France 2018 e si impone anche sul traguardo di Quimper. Il campione del mondo ha battuto in uno sprint in salita Sonny Colbrelli e Philippe Gilbert. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quinta tappa. pagelle quinta TAPPA Tour DE France Peter Sagan 10: volata davvero perfetta del campione del mondo e su questo arrivo non era assolutamente facile. Ha sfruttato il grande ...