Sabrina Salerno | Molestie? Ho tirato qualche schiaffone ma una persona mi ha

Sabrina Salerno ecco come mi difendevo dalle molestie : La cantante Sabrina Salerno egli anni ’80 e ’90 era una vera e propria icona ma anche adesso a cinquant’anni, la cantante è amata ed ancora stupenda, come dimostrano le migliaia di fans che può vantare. Oltre 500mila su “Facebook”, quasi 120mila su “Instagram”, niente male per una star ormai non più sulla cresta dell’onda, anzi da qualche anno lontana dalle scene. Intervistata da “La Verità”, la Salerno ha parlato della sua vita, non parlando ...

Sabrina Salerno : «Nessuna nostalgia degli anni Ottanta - ma allora eravamo più nude e crude» : 'Non ho nostalgia degli anni Ottanta, non mi manca nulla di quell'epoca. Ogni decade ha le sue regole, i suoi pro e i suoi contro'. Può dirlo, Sabrina Salerno, showgirl popstar che in quegli anni si ...

