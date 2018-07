Ryan Reynolds farà un remake “stupefacente” di Mamma ho perso l’aereo

E Ryan Reynolds prende (di nuovo) in giro l’amata Blake Lively : Blake Lively, 30 anni, e il marito Ryan Reynolds, 41, ci piacciono (anche) perché non si prendono mai troppo sul serio. Ogni occasione è buona per reciproche prese in giro, scherzi e battute. L’ultima arriva dal Comic-Con di San Diego dove l’attore, tra una dichiarazione e l’altra sul suo Deadpool 2, ha raccontato che ultimamente è toccato a lui prendersi cura delle due figlie: James, 3, e Ines, 1. LEGGI ANCHEBlake Lively e ...

SMOKIN' ACES/ Su Iris il film con Ryan Reynolds e Alicia Keys (oggi - 20 luglio 2018) : SMOKIN' ACES, il film in onda su Iris oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Ryan Reynolds, Alicia Keys, Ray Liotta e Taraji P Henson, alla regia Joe Carnahan. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Blake Lively e Ryan Reynolds - ti amo perché mi fai ridere : Blake Lively e Ryan Reynolds sono talmente perfetti insieme che sembra strano pensare che non lo siano da sempre. Eppure. Prima di diventare la coppia più pucciosa di Instagram, lui era sposato con Scarlett Johansson, lei era fidanzata con il collega di Gossip Girl Penn Badgley dopo una breve apparizione al fianco di Leonardo DiCaprio durata giusto il tempo per farsi paparazzare in vacanza a Verona. La scintilla tra i due scoppia nel 2011, se ...

Blake Lively fa sapere a Ryan Reynolds che vorrebbe tradirlo : ... con Anna Kendrick The post Blake Lively fa sapere a Ryan Reynolds che vorrebbe tradirlo appeared first on News Mtv Italia.

Ryan Reynolds : l’ultimo tweet sull’essere padre è il più cinico e divertente di sempre : Degno di "Deadpool" The post Ryan Reynolds: l’ultimo tweet sull’essere padre è il più cinico e divertente di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Ricatto d’amore : trama - cast e curiosità del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds : Lunedì 11 giugno va in onda su Rai1 in prima serata Ricatto d’amore, commedia romantica risalente al 2009 diretta da Anne Fletcher, che ha diretto – tra gli altri – anche Step Up e 27 volte in bianco. Ricatto d’amore: il trailer Ricatto d’amore: la trama Quando la potentissima dirigente editoriale Margaret rischia di essere rispedita nella sua terra natale, il Canada, dichiara di essere fidanzata con il suo ...

Blake Lively e Ryan Reynolds si trollano ancora su Instagram e scoppierai a ridere leggendo i loro commenti : LOL The post Blake Lively e Ryan Reynolds si trollano ancora su Instagram e scoppierai a ridere leggendo i loro commenti appeared first on News Mtv Italia.

LANTERNA VERDE/ Su Italia Uno il film con Ryan Reynolds (oggi - 28 maggio 2018) : LANTERNA VERDE, il film in onda su Italia Uno oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Ryan Reynolds e Blake Lively, alla regia Martin Campbell. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:16:00 GMT)

Blake Lively e Ryan Reynolds : il significato dietro al nome della figlia James ti farà commuovere : Ecco perché le hanno dato un nome maschile The post Blake Lively e Ryan Reynolds: il significato dietro al nome della figlia James ti farà commuovere appeared first on News Mtv Italia.

Netflix produrrà un film da 150 milioni di dollari con Ryan Reynolds e Michael Bay : Netflix ha deciso di assoldare il protagonista di Deadpool , il canadese Ryan Reynolds e il regista di Transformers Michael Bay per produrre il suo primissimo blockbuster per cui ha già messo 150 ...