Rugby – Ufficializzato il panel arbitrale dei Campionati Nazionali

Rugby – Nations Cup 2018 - ufficializzato il XV dell’Italia Emergenti che domani affronterà l’Argentina : Sono stati ufficializzati i XV dell’Italia Emergenti che domani affronteranno l’Argentina nella Nations Cup 2018 Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la squadra che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia) affronterà l’Argentina XV nel primo match valido per la Nations Cup 2018. Esordio subito duro per gli Azzurri che affronteranno gli argentini al “Carrasco Polo Club” di ...