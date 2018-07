Rugby | si ritira il mediano d’apertura azzurro Luciano Orquera

oasport

(Di giovedì 26 luglio 2018) Per tanti anni con la maglia numero 10 azzurra sulle spalle, ha fatto benissimo anche con le Zebre. È giunto però il momento di appendere gli scarpini al chiodo:, dopo 48 caps e 154 punti con la nazionale italiana, decide dirsi. Per l’italo-argentino ora si prospetta una carriera da allenatore, con esordio nel Principato di Monaco. Queste le sue parole alla FIR: “Sono orgoglioso della mia carriera e di quello che, grazie ai tecnici che si sono succeduti sulla panchina della Nazionale, ho potuto fare rappresentando l’Italia, il Paese dove sono nati i miei nonni e che mi ha accolto quando, giovanissimo, sognavo di calcare i grandi palcoscenici deleuropeo. Sono infinitamente grato all’Italia per aver accolto me e la mia famiglia e per avermi dato la possibilità di realizzare i miei sogni: per la maglia azzurra ho sempre cercato di mettere in campo il ...