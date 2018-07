Rose rosse e cena romantica con Romina | Al Bano rompe il silenzio

Al Bano - Rose rosse per Romina Power : Ci dobbiamo rassegnare: finché saranno su questa terra Al Bano e Romina saranno sempre protagonisti di una saga che forse esiste solo nella mente della cronaca rosa e che li vede costantemente a un passo dal tornare a costituire la coppia non solo professionale che erano decenni fa. Ultimo episodio in ordine di tempo a far sognare i fan è una cena che i due si sono concessi a Milano nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario di ...

Al Bano - Rose rosse per Romina Power : Ci dobbiamo rassegnare: finché saranno su questa terra Al Bano e Romina saranno sempre protagonisti di una saga che forse esiste solo nella mente della cronaca rosa e che li vede costantemente a un passo dal tornare a costituire la coppia non solo professionale che erano decenni fa. Ultimo episodio in ordine di tempo a far sognare i fan è una cena che i due si sono concessi a Milano nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario di ...

AL BANO E ROMINA POWER - SERATA ROMANTICA A MILANO / Foto - Rose rosse e cena a due : è tornano l'amore? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER, SERATA ROMANTICA a MILANO per i due ex. Prima una cena insieme poi arriva il romantico gesto del cantate: beccati da Chi!(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Veronica Ruggeri e Stefano Corti/ Video - il primo anniversario : il mazzo di Rose rosse commuove la “iena” : Veronica Ruggeri e Stefano Corti, Video del primo anniversario insieme: il mazzo di rose rosse commuove la “iena”, cena a base di sushi e tanto amore.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Dai social ai colpi di clacson e alle Rose rosse : stalker arrestato : Dal divieto di avvicinamento alla ex, agli arresti domiciliari. Carabinieri arrestano 44enne per stalking su social e con rose rosse: l'uomo, un 44enne di Castellammare di Stabia, mesi fa era stato ...