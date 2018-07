: Mesi di proteste, ma anche di incontri, di dibattiti, di concerti e del sostegno quasi unanime di un'intera città c… - MovAntibItalian : Mesi di proteste, ma anche di incontri, di dibattiti, di concerti e del sostegno quasi unanime di un'intera città c… - CyberNewsH24 : #Roma,proteste davanti al campo River - TelevideoRai101 : Roma,proteste davanti al campo River -

Circa cento residenti delrom, in zona Tiberina a, tra cui decine di bambini, dopo essere stati sgomberati dalla struttura,stazionano presso il cancello dell'camping Hanno portato fuori materassi,frigoriferi,sedie e altro mobilio e protestano contro le soluzioni alloggiative del Campidoglio, che prevederebbero la separazione dei nuclei familiari con donne e bambini in alcune strutture e uomini ricoverati altrove.allo striscione "Raggi lascia in pace le nostre famiglie'.(Di giovedì 26 luglio 2018)