Oltre 800 reperti, tra cui alcuni mai esposti, raccontano la fase più arcaica della città, quando a governare erano i re. Urne, anfore, coperture di templi, frammenti di pozzi raccontano ai Musei Capitolini di Roma i costumi e le trasformazioni sociali dell'antichissima Roma.

Tempesta : soddisfatta per intitolazione via Roma a memoria Occorsio : Roma – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimita’ della mozione con la quale si e’ dato mandato alla giunta capitolina di individuare una via o una piazza da dedicare alla memoria del giudice Vittorio Occorsio barbaramente assassinato il 10 luglio 1976 a Roma”. “A pochi giorni dalla commemorazione di quel triste giorno giunge il voto unanime dell’Assemblea Capitolina, alla ...

Roma – L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimita' con 36 voti favorevoli una mozione a prima firma della consigliera Giulia Tempesta (Pd) e sottoscritta da tutti i gruppi, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a intitolare una strada o una piazza di Roma di valore altamente simbolico al giudice Vittorio Occorsio, assassinato il 10 luglio del 1976.

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Al via sgombero campo nomadi a Roma - Salvini "legalità prima di tutto" : Al via a Roma lo sgombero del Camping River, il campo nomadi in via della Tenuta Piccirilli, in zona Tiberina a Roma, nel quale vivono circa 150 persone. Fonti parlano di operazione di "assistenza sociale" e riferiscono che finora "20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali". L'ordinanza di chiusura firmata la scorsa settimana dalla ...

Roma - Strootman : "Il futuro? Se non mi mandano via - rimango" : "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se ...

Via le botticelle dalle strade di Roma - solo nei parchi : Roma, 25 lug., askanews, - 'Voglio comunicarvi oggi un risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel ...

Roma - giungla di cartelli in centro per deviare i flussi dei turisti : Un vero e proprio percorso ad ostacoli per arrivare ad ammirare una delle fontane più belle di tutto il mondo, presidiata 24 ore su 24 dai vigili, richiama milioni di turisti che scattano selfie, ...

Roma - via Aldrovandi riaperta al traffico dopo i lavori : ma l'asfalto resta sconnesso : In via Aldrovandi i lavori non hanno risolto il problema. l'asfalto accanto ai binari è ancora malmesso. La zona, dove in passato si sono verificati diversi incidenti con il tram, resta pericolosa. I ...