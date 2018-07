Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Al via sgombero campo nomadi a Roma - Salvini "legalità prima di tutto" : Al via a Roma lo sgombero del Camping River, il campo nomadi in via della Tenuta Piccirilli, in zona Tiberina a Roma, nel quale vivono circa 150 persone. Fonti parlano di operazione di "assistenza sociale" e riferiscono che finora "20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali". L'ordinanza di chiusura firmata la scorsa settimana dalla ...

Regia e attacco : girotondo Roma. Via Gonalons - sì a N'Zonzi e Neres : Questo consentirebbe a Monchi di puntare su un suo pallino, ovvero Steven N'Zonzi , 29 anni, campione del Mondo con la Francia, che il d.s. aveva comperato a Siviglia. Il regista di origine congolese ...

Roma - Strootman : "Il futuro? Se non mi mandano via - rimango" : "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se ...

Roma - via le botticelle dalle strade : E' stato approvato in Giunta in Campidoglio il Regolamento sulle botticelle che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea Capitolina. Verranno eliminate dalle ...

Roma - giungla di cartelli in centro per deviare i flussi dei turisti : Un vero e proprio percorso ad ostacoli per arrivare ad ammirare una delle fontane più belle di tutto il mondo, presidiata 24 ore su 24 dai vigili, richiama milioni di turisti che scattano selfie, ...

Roma - via Aldrovandi riaperta al traffico dopo i lavori : ma l'asfalto resta sconnesso : In via Aldrovandi i lavori non hanno risolto il problema. l'asfalto accanto ai binari è ancora malmesso. La zona, dove in passato si sono verificati diversi incidenti con il tram, resta pericolosa. I ...

Protesta autodemolitori a Roma / Video - invasa via Cristoforo Colombo dopo la respinta di Comune e Regione : Protesta autodemolitori a Roma, Video: invasa via Cristoforo Colombo dopo il muro alto trovato con i funzionari di Comune e Regione. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Roma : tensione in via Cristoforo Colombo - autodemolitori bloccano traffico : Roma – Caos degli autodemolitori alle 16.30 circa su via Cristoforo Colombo nei pressi di Piazza dei Navigatori e della sede della Regione Lazio. Uno dei circa 40 manifestanti da giorni in protesta contro il mancato rinnovo delle licenze da parte del Comune e’ salito su un’impalcatura pubblicitaria alta circa 15 metri minacciando di gettarsi nel vuoto. Altre cinque persone si sono invece sdraiate sull’asfalto, bloccando ...

Via 'Batman' Alisson - dentro 'Robin' Olsen : questa Roma è intrigante! : D'altra parte, se Alisson è considerato il portiere numero uno al mondo, tutto il resto per definizione sarà inferiore. E ora, con il previsto, ?, arrivo di Malcom , il cerchio dovrebbe essersi ...

Roma : in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere : Sono in via di completamento a Roma i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere vicino Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L’apertura, annunciata dal sindaco Virginia Raggi quest’anno, dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. L'articolo Roma: in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere sembra essere il primo su Meteo Web.