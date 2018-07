Roma-Tottenham 1-4 - brutta prestazione per i giallorossi ma Di Francesco non è preoccupato : La Roma continua la preparazione in vista della prossima stagione, i giallorossi sono stati protagonisti di un mercato importante e si candidano per campionato e Champions League. Esordio amaro però per la squadra di Di Francesco all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d’Europa. Sconfitta per 4-1 dal Tottenham, gli inglesi si sono dimostrati più in condizione. Vantaggio ...

Roma-Tottenham : gli Spurs calano il poker - 4-1 - . Schick segna ancora : La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham . Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che ...

Roma - contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp : Kluivert osservato speciale : Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 , alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport , all'SDCCU Stadium Di San Diego. L'olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l'inserimento in formazione. Il Faraone, invece, ha un fastidio ...

Roma Tottenham / Streaming video e diretta tv : il precedente e l'orario - quote e probabili formazioni : diretta ROMA TOTTENHAM, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Diego, valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Tournée Roma - rifinitura tattica in vista del Tottenham : out El Shaarawy e Karsdorp LIVE : CRONACA ALLENAMENTO Ore 11.08 , 20.08, - La squadra comincia ad uscire dal campo, mentre in tre si trattengono: Kluivert, Bianda e Lorenzo Pellegrini si sono trattenuti per un lavoro extra sui ...