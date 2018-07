Roma-Tottenham 1-4 HIGHLIGHTS International Champions Cup

Roma-Tottenham 1-4 - brutta prestazione per i giallorossi ma Di Francesco non è preoccupato : La Roma continua la preparazione in vista della prossima stagione, i giallorossi sono stati protagonisti di un mercato importante e si candidano per campionato e Champions League. Esordio amaro però per la squadra di Di Francesco all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d’Europa. Sconfitta per 4-1 dal Tottenham, gli inglesi si sono dimostrati più in condizione. Vantaggio ...