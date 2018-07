Roma | sotto il Ponte delle Valli tornano gli accampamenti rom

Nubifragio a Roma : strade allagate e traffico in tilt/ Video ultime notizie - mezzi bloccati nel sottopasso : Nubifragio a Roma: il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale provocando disagi ed allagamenti. Problemi nella circolazione a causa delle strade sommerse dall'acqua.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:05:00 GMT)

PULLMAN INVESTE E UCCIDE RAGAZZA/ Ultime notizie Roma - sotto choc conducente del bus che ha travolto la 22enne : Roma, RAGAZZA 22enne muore investita da bus turistico: Ultime notizie, tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:28:00 GMT)

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuRomarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Caparezza spezza le catene della malattia. E fa ballare Roma sotto al diluvio : Per tenere fermo Caparezza serve più di un improvviso acquazzone estivo. Michele Salvemini fa saltare Rock in Roma sotto una pioggia scrosciante che, superato il trauma iniziale, aiuta a rendere tutto più spettacolare. Sì perché quello del marziano venuto dalla Puglia non è un semplice concerto, ma piece in più atti, con cambi di scenografia improvvisi e sorprendenti.le foto sono di Gloria ...

Treno guasto fra Roma e Firenze : 180 passeggeri bivaccano sulla massicciata sotto il sole : Pomeriggio da dimenticare per i 180 passeggeri dell'Intercity Roma-Firenze, che si era fermato per due ore in aperta campagna nel comune di Castiglion Fiorentino, Arezzo,, per un guasto tecnico: il ...

Roma - sottopasso da film horror a pochi passi da San Pietro : Dalla santità del Cupolone all'infernale girone dantesco, il passo è breve. Alle spalle la piazza più famosa del mondo, davanti un sottopasso pedonale che mette i brividi. A largo di Porta ...

Beyoncé e Jay-Z - show sotto la pioggia a San Siro. E domenica il bis a Roma : Nemmeno la pioggia può fermare la coppia più potente dello showbiz americano: nonostante la mezz'ora di ritardo causa temporale Beyoncé e Jay-Z hanno messo in mostra venerdì sera allo stadio Meazza di ...

Roma - 120 rifugiati sotto sfratto : "Trattati come rifiuti" : L'estate Romana parte all'insegna degli sgomberi a danno di un centinaio di persone che alle luci dell'alba si sono ritrovati in strada. Scampati al genocidio del Darfur i 100 sudanesi non hanno mai avuto pace nel nostro...

Roma - falso allarme bomba sotto il Campidoglio : strada riaperta : Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in ...

Antonello Venditti - concerto a Roma per i 40 anni di "Sotto il segno dei pesci" : Ha spiegato il cantautore: E' il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone di "Sotto il segno dei Pesci", , la comunicazione de "Il ...

Antonello Venditti a Roma festeggia Sotto il Segno dei Pesci al Palalottomatica : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Antonello Venditti a Roma per un concerto-evento che celebra i 40 dall'album Sotto il Segno dei Pesci. Dopo la serata speciale in programma a settembre all'Arena di Verona, è stato annunciato un nuovo appuntamento atteso per il prossimo 21 dicembre a Roma. Sarà il Palalottomatica ad accogliere il live di Venditti, un evento straordinario che consentirà ai fan di riascoltare dal vivo l'album Sotto il Segno dei Pesci e i successi più apprezzati ...