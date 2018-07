Roma | sgombero imminente per il Camping River | emergenza igienico sanitaria sblocca

Sgombero campo nomadi di Roma - sbloccata la sospensiva della Corte Europea : «Cacciati come animali»| :

Roma - sgombero di un campo nomadi : prime famiglie già nelle case del Comune | Foto : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Roma - tensioni per lo sgombero a sorpresa al Camping River : Un abitante: "Buttati fuori come animali". Col pretesto dei "motivi sanitari" hanno anticipato di un giorno le operazioni. Orfini: "non vogliono difendere persone ma diffondere l'odio"

Roma - iniziato lo sgombero del Camping River. “Tensioni all’interno del campo rom. È insediamento che funziona” : Sono cominciate questa mattina, gioedì 26 luglio, le operazioni di sgombero del Camping River, nella zona di Prima Porta, a Roma. L’intervento, condotto dal comandante Antonio Di Maggio, ha visto la resistenza di alcuni abitanti del campo. “La polizia municipale li sta picchiando”, urla Marcello Zuinisi di Associazione Nazione rom. Al telefono, alcuni abitanti del campo confermano le tensioni, mentre la stampa non viene fatta ...

Roma - sgombero del campo rom per "motivi sanitari". Le foto : iniziato questa mattina presto lo sgombero del campo rom "Camping River" in zona Tiberina a Roma. Nonostante la Corte di Strasburgo avesse sospeso l'intervento fino a domani, venerdì 27 luglio, il ...

