Roma | sgombero del campo rom Camping River | famiglie separate | alloggi solo per una

Roma : concluso sgombero Camping River : Roma – È terminato lo sgombero al Camping River. L’insediamento di via Tenuta Piccirilli e’ al momento ‘libero’ da persone e cose. Tutte gli abitanti – tra cui molte donne e bambini – si sono infatti Riversati a ridosso dell’ingresso portandosi i propri effetti personali e ‘spostando’ di fatto l’insediamento all’esterno. Molti, a causa del caldo torrido, si sono bagnati con ...

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma - concluso lo sgombero|Il video : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

Roma - sgombero a sorpresa al campo nomadi : sgombero del Camping River, il campo nomadi alla periferia di Roma. Le operazioni sono iniziate, a sorpresa, con un giorno di anticipo rispetto alla sospensiva della Corte Europea di Strasburgo che ...

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

A Roma sgombero al campo nomadi per problemi sanitari. Sbloccata la sospensiva della Corte Europea : Sgomberati i Rom dal Camping River di via Tiberina, periferia nord della Capitale. Questa mattina all’alba sono arrivate volanti e e blindati di polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Lo sgombero del campo nomadi era stato bloccato fino a venerdì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’intervento è stato reso necessario a causa del...

Roma - sgombero imminente per il Camping River : emergenza igienico sanitaria sblocca sospensiva Corte europea : E' stato sgomberato stamattina il Camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e...

Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari": prima famiglia in alloggi del Comune

Roma - sgombero di un campo nomadi : prime famiglie già nelle case del Comune | Foto : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Roma - tensioni per lo sgombero a sorpresa al Camping River : Un abitante: "Buttati fuori come animali". Col pretesto dei "motivi sanitari" hanno anticipato di un giorno le operazioni. Orfini: "non vogliono difendere persone ma diffondere l'odio"