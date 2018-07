Roma | Pallotta bacchetta il Barcellona ' Scuse per Malcom Accetto se ci danno Messi'

Roma - Pallotta su Malcom/ Ultime notizie : “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona” : Roma, Pallotta su Malcom. Ultime notizie: “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona”. Le nuove dichiarazioni del presidente del club giallorosso(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:41:00 GMT)

Roma - Pallotta : "Scuse dal Barcellona per Malcom? Ci vendano Messi..." : Monchi, direttore sportivo della Roma, e il presidente James Pallotta. LaPresse Se Monchi, pur con toni duri, aveva scelto la via della diplomazia, almeno dialettica, "Vedremo se fare causa al ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

Roma - Pallotta : 'Scuse Barca? Le accetto se ci vendono Messi' : Roma - Pallotta è intervenuto ai microfoni della radio SiriusXM Channel 157 per parlare di mercato, partendo dalla vicenda Malcom : 'Il Barcellona - ha detto il presidente della Roma - è intervenuto ...

Pallotta senza limiti : 'Non solo negli USA. Anche in Cina - India e Africa tiferanno Roma' : ROMA - ' L' International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle '. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale statunitense 'Fastcompany', James Pallotta ...

Roma - la verità di Monchi su Malcom : 'Pallotta ha voluto alzare l'offerta. Valutiamo azioni legali' : Monchi racconta la sua verità sulla trattativa Malcom, svelando un giallo che ha tenuto in ansia per 24 ore i tifosi della Roma pronti pronti ad accogliere l'attaccante all'aeroporto di Ciampino: 'Era ...

Roma - il presidente Pallotta è stato sospeso per 3 mesi dalla Uefa : Mano particolarmente pesante della Uefa , che ha deciso di sospendere per 3 mesi il presidente della Roma James Pallotta a seguito di alcune sue dichiarazioni polemiche sull'arbitraggio rilasciate ...

Roma : ricorso contro la squalifica di Pallotta : La Roma farà ricorso contro i tre mesi di sospensione comminati oggi dall’Uefa al presidente James Pallotta per le sue dichiarazioni post Roma-Liverpool, semifinale di Champions disputata il 2 maggio. Lo apprende l’Ansa. Il club capitolino cercherà di far valere le sue ragioni spiegando che il presidente, nel dopo-partita, se l’era presa ‘a caldo’ col delegato Uefa e in privato, mentre pubblicamente non aveva ...

James Pallotta - siluro dall'Europa sulla Roma : la mazzata al patron - come lo puniscono : Oggi è il giorno delle sentenze UEFA . Se da una parte il Milan può festeggiare per il rientro dalle coppe dall'altra parte c'è un James Pallotta punito. Infatti, la corte ha sentenziato una ...

Ricorso Roma contro squalifica Pallotta : ANSA, - Roma,, ANSA, - Roma, 20 LUG - 20 LUG - La Roma farà Ricorso contro i tre mesi di sospensione comminati oggi dall'Uefa al presidente James Pallotta per le sue dichiarazioni post Roma-Liverpool, ...

UEFA - squalifica di tre mesi a Pallotta per le dichiarazioni post Roma-Liverpool : il presidente giallorosso è stato sospeso per tre mesi dall'esercizio delle sue funzioni durante le competizioni del massimo organismo calcistico europeo. L'articolo UEFA, squalifica di tre mesi a Pallotta per le dichiarazioni post Roma-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa - 19 mila euro di multa alla Roma e tre mesi di stop per Pallotta : Roma - Tre mesi di sospensione per James Pallotta e 19mila euro di multa per la Roma : le ha comminate l'Uefa che ha oggi ufficializzato le decisioni disciplinari in merito alla semifinale di ritorno ...

Roma - James Pallotta sospeso dall’Uefa per 3 mesi : i dettagli : Roma, James Pallotta è stato sospeso dall’Uefa a causa delle polemiche del dopo partita contro il Liverpool Il presidente della Roma, James Pallotta, è stato sospeso dall’Uefa per tre mesi. Il numero uno giallorosso paga per le polemiche dichiarazioni al termine della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool in particolare sull’esigenza di inserire al più presto la Var. Multata di 19.000 euro la Roma ...

Roma - le verità di Sabatini : 'Pallotta uomo insicuro. E su Allegri e Nainggolan...' : Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma approdato adesso alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport. Questa una parte delle sue dichiarazioni: Hai apprezzato l'accoglienza in giallorosso? 'Mica tanto. Sto cercando di guarire dalla malattia Roma. Non me la posso portare dietro tutta la vita&...