Roma | operazioni di sgombero Camping River da questa mattina

(Di giovedì 26 luglio 2018)– Sono in corso dapresto ledidel. In anticipo di un giorno rispetto alle previsioni dopo la sospensione della Corte di Strasburgo, 150 agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Antonio Di Maggio facendo sgomberare il campo di via Tenuta Piccirilli. Entro oggi, si apprende da fonti interne al Comando, tutti dovranno lasciare l’insediamento. Per il momento lestarebbero procedendo senza disordini.